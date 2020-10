GF Vip, chi sono i 3 concorrenti che potrebbero entrare nella Casa stasera (Di lunedì 19 ottobre 2020) stasera potremmo vedere ben 3 nuovi concorrenti varcare la soglia della Casa del Grande Fratello durante la puntata di stasera, 19 ottobre. Di questi 3, ben due potrebbero portare divertimento e forse zizzania all’interno del reality. Chi sono i potenziali concorrenti del GF Vip I nomi che sono stati fatti finora sono 3. Due sono di potenziali concorrenti che hanno già avuto un’esperienza all’interno della Casa, ovvero Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Giulia Salemi al GF aveva conosciuto Francesco Monte, fresco di esperienze non particolarmente positive come L’Isola dei Famosi (e l’indimenticabile cannagate) e la clamorosa rottura da ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 ottobre 2020)potremmo vedere ben 3 nuovivarcare la soglia delladel Grande Fratello durante la puntata di, 19 ottobre. Di questi 3, ben dueportare divertimento e forse zizzania all’interno del reality. Chii potenzialidel GF Vip I nomi chestati fatti finora3. Duedi potenzialiche hanno già avuto un’esperienza all’interno della, ovvero Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Giulia Salemi al GF aveva conosciuto Francesco Monte, fresco di esperienze non particolarmente positive come L’Isola dei Famosi (e l’indimenticabile cannagate) e la clamorosa rottura da ...

