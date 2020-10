Galles, due settimane di lockdown da venerdì (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Galles torna in lockdown. La piccola provincia del sud-ovest della Gran Bretagna ha registrato 35.628 casi, di cui mille solo ieri, e 1.711 morti con soli 3 milioni di abitanti. Per questo motivo il primo ministro Gallese, Mark Drakefors durante una conferenza stampa ha disposto un nuovo lockdown di due settimane a partite da venerdì fino al 9 novembre per arginare quanto possibile la pandemia di Covid-19. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Iltorna in. La piccola provincia del sud-ovest della Gran Bretagna ha registrato 35.628 casi, di cui mille solo ieri, e 1.711 morti con soli 3 milioni di abitanti. Per questo motivo il primo ministroe, Mark Drakefors durante una conferenza stampa ha disposto un nuovodi duea partite da venerdì fino al 9 novembre per arginare quanto possibile la pandemia di Covid-19.

Per questo motivo il primo ministro gallese, Mark Drakefors durante una conferenza stampa ha disposto un nuovo lockdown di due settimane a partite da venerdì fino al 9 novembre per arginare quanto ...

Per questo motivo il primo ministro gallese, Mark Drakefors durante una conferenza stampa ha disposto un nuovo lockdown di due settimane a partite da venerdì fino al 9 novembre per arginare quanto ...