Fabrizio Corona senza freni a Live non è la D'Urso: la reazione della conduttrice (Di lunedì 19 ottobre 2020) Scoppia il caso a Live non è la D'Urso e protagonista non può non essere che Fabrizio Corona che, dopo aver ricevuto l'ennesima denuncia dall'ex moglie Nina Moric, non vuole più tacere. La modella croata ha pubblicato sul suo account Instagram un audio del figlio Carlos che dovrebbe provare quanto il ragazzo sia sottomesso al padre. Nella nota audio Corona minaccia anche l'ex moglie di aggressione, un caso all'ordine del giorno ma soprattutto in prima pagina. Ospite di Live non è la D'Urso Fabrizio Corona, che è agli arresti domiciliari, è inarrestabile: un fiume in piena d'accuse e di attacchi nei confronti dell'ex moglie che a suo avviso è psicopatica.

