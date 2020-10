Enel: Carone, 'con Enel X Pay rafforziamo posizionamento in fintech' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Con il lancio di Enel X Pay rafforziamo il nostro posizionamento nel settore fintech contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l'ecosistema Enel". Ad affermarlo è Giulio Carone, Ceo di Enel X Financial Services in occasione del lancio di Enel X Pay, il conto corrente online che grazie alla partnership con Mastercard consente di effettuare, direttamente attraverso la app per smartphone, pagamenti e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza, di avere una carta digitale o fisica e di tenere sotto controllo i movimenti e le spese di tutta la famiglia. "Il modello di business a cui ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Con il lancio diX Payil nostronel settorecontribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l'ecosistema". Ad affermarlo è Giulio, Ceo diX Financial Services in occasione del lancio diX Pay, il conto corrente online che grazie alla partnership con Mastercard consente di effettuare, direttamente attraverso la app per smartphone, pagamenti e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza, di avere una carta digitale o fisica e di tenere sotto controllo i movimenti e le spese di tutta la famiglia. "Il modello di business a cui ci ...

TV7Benevento : Enel: Carone, 'con Enel X Pay rafforziamo posizionamento in fintech'... - EnelXItalia : Giulio Carone, CEO Enel X Financial Services: “L’opzione Family di #EnelXPay è una paghetta elettronica evoluta. È… - EnelXItalia : Carone, CEO Enel X Financial Services: “Per #EnelXPay abbiamo messo insieme un gruppo di partner individuando delle… -