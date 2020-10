Da SURE a Next Generation, il piano “monstre” targato UE (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Per il Recovery Fund post pandemico europeo non c’è ancora un problema di ritardi nell’attuazione, anche se qualche rischio non manca; ma la vera sfida sarà un’altra, soprattutto da parte dell‘Italia e della Spagna che ne saranno i maggiori beneficiari: quella di dimostrare che il meccanismo funziona, perchè le Amministrazioni Pubbliche nazionali sono capaci di assorbire le risorse europee, di spenderle come previsto e nei tempi previsti. Questo, in sintesi, il quadro tracciato dal Commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, intervenuto online al Festival della Diplomazia, intervistato dal direttore de la Repubblica Maurizio Molinari. “Capisco benissimo – ha detto Gentiloni – la discussione sui tempi in cui arriveranno le risorse comuni europee per me è un’attività quotidiana ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Per il Recovery Fund post pandemico europeo non c’è ancora un problema di ritardi nell’attuazione, anche se qualche rischio non manca; ma la vera sfida sarà un’altra, soprattutto da parte dell‘Italia e della Spagna che ne saranno i maggiori beneficiari: quella di dimostrare che il meccanismo funziona, perchè le Amministrazioni Pubbliche nazionali sono capaci di assorbire le risorse europee, di spenderle come previsto e nei tempi previsti. Questo, in sintesi, il quadro tracciato dal Commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, intervenuto online al Festival della Diplomazia, intervistato dal direttore de la Repubblica Maurizio Molinari. “Capisco benissimo – ha detto Gentiloni – la discussione sui tempi in cui arriveranno le risorse comuni europee per me è un’attività quotidiana ...

L'operazione Sure e' il prologo della maxioperazione covid-bond da 750 miliardi che sara' avviata dal 2021 per finanziare Next Generation Eu, lo strumento per trasferire sovvenzioni e prestare. Le ...

Da SURE a Next Generation, il piano "monstre" targato UE

"Vera sfida per Governi sarà rispettare cronoprogrammi e scadenze indicate nei Piani nazionali", dice l'Eurocommissario Gentiloni ...

