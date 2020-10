Da oggi Immuni comunicherà anche con le App adottate da altri Paesi Ue E il nuovo Dpcm obbliga le Asl a segnalare immediatamente i codici dei contagiati

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Dal’app, introdotta in Italia per il tracciamento dei contatti, “amplia il suo raggio d’azione ed è interoperabile con le applicazioni di notifica di esposizione al rischio di contagio da Covid-19daglieuropei”. Ad annunciarlo è la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, sottolineando chee le altre app degli Stati dell’Unione “che utilizzano analoga tecnologia possono scambiarsi ialfanumerici degli utenti e avvisarli se sono stati a stretto contatto con un altro utente positivo al Covid-19, nel proprio Paese o in un altro Paese europeo”. “L’interoperabilità – spiega Pisano – delle applicazioni consente quindi la circolazione ...

PaolaPisano_Min : Italia, Germania e Irlanda sono da oggi i primi Paesi dell’UE a garantire interoperabilità delle app di rilevazione… - SkyTG24 : Immuni, Pisano: “Da oggi comunica con altre app in Europa” - AlessLongo : IMMUNI, hanno sbloccato tutti i dati oggi superata quota 9 mln di download 9.033.159 download 17.466 notifiche inv… - _marco_marco : RT @PaolaPisano_Min: Italia, Germania e Irlanda sono da oggi i primi Paesi dell’UE a garantire interoperabilità delle app di rilevazione de… - Valeio6 : @AzzieThreadbare @Ire_Lica La app immuni quanto può servire? Ti spiego: io oggi sono immune, domani potrei non esse… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi Immuni

“Oggi solo 30 dosi per ciascun medico ... Infatti, vaccinarsi contro il virus dell’influenza non contrasta direttamente il Covid, ma consente di rendere immune i più fragili ed evitare di contrarre ...A oggi, l’app Immuni è stata scaricata 9.033.159 volte e ha inviato oltre 17.000 notifiche. È abbastanza per un tracciamento dei contatti efficace? Ancora no. C’è dunque chi si chiede: scaricare l’app ...