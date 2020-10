Covid, sindaci contro il governo sulla chiusura di vie e piazze - Viminale: 'Saranno aiutati dai prefetti' (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non diminuisce il disappunto dei sindaci nei confronti del governo per il nuovo dpcm con le norme anti-Covid che delega a loro la possibilità di chiudere dopo le 21 vie e piazze a rischio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non diminuisce il disappunto deinei confronti delper il nuovo dpcm con le norme anti-che delega a loro la possibilità di chiudere dopo le 21 vie ea rischio ...

Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - Agenzia_Ansa : Il Dpcm scade il 13/11. Da mercoledì ingresso nelle scuole superiori dalle 9. Norme valgono da oggi ma rafforzament… - Agenzia_Ansa : Dal nuovo Dpcm scompare la parola 'sindaci' per le restrizioni anti-movida. #ANSA #19ottobre #sindaci -… - Odontoluis64 : RT @virginiaraggi: I sindaci dovranno disporre chiusure e restrizioni Covid? Mancano dati, informazioni, forze ordine e strumenti adeguati… - StrazzulloIt : @Agenzia_Ansa Un Governo che non decide, che fa a scaricabarile, che rovescia sui sindaci le responsabilità, i qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaci Covid: nel testo dpcm via parola 'sindaci' su chiusure Agenzia ANSA Covid: anche Paulilatino in semi-lockdown

(ANSA) - ORISTANO, 19 OTT - Semi lockdown a Paulilatino, Comune con poco più di 2000 abitanti nell'Oristanese a seguito dei casi riscontri di coronavirus. Il sindaco Domenico Gallus, con una diretta ...

De Giorgi su Dpcm: “Sì a maggiore responsabilità ai sindaci”

“Questa disposizione del Dpcm assegna ai sindaci un ruolo importantissimo nella lotta alla diffusione del Covid-19. – conclude - Un ruolo che andrà a rappresentare anche un interessante precedente”.

(ANSA) - ORISTANO, 19 OTT - Semi lockdown a Paulilatino, Comune con poco più di 2000 abitanti nell'Oristanese a seguito dei casi riscontri di coronavirus. Il sindaco Domenico Gallus, con una diretta ...“Questa disposizione del Dpcm assegna ai sindaci un ruolo importantissimo nella lotta alla diffusione del Covid-19. – conclude - Un ruolo che andrà a rappresentare anche un interessante precedente”.