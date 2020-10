Covid, Gilead: “Dati Oms su Remdesivir resi noti prima della pubblicazione su riviste peer-reviewed, non validati scientificamente” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Che fosse ad interim era chiaro, ma lo studio Solidarity dell’Oms – che boccia per ora alcuni farmaci usati in funzione anti Covid come il Remdesivir (approvato anche se sviluppato per Ebola) e l’idrossiclorochina (considerato inefficace da molti scienziati) – viene contestato dalla Gilead che del Remdesivir è il produttore. I risultati sull’efficacia dell’antivirale nel trattamento di Covid-19, “sono stati resi noti prima della loro pubblicazione su riviste peer-reviewed” ovvero revisionati. “Preoccupa quindi il fatto che i risultati dello studio Solidarity, uno studio ‘in aperto’, non siano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Che fosse ad interim era chiaro, ma lo studio Solidarity dell’Oms – che boccia per ora alcuni farmaci usati in funzione anticome il(approvato anche se sviluppato per Ebola) e l’idrossiclorochina (considerato inefficace da molti scienziati) – viene contestato dallache delè il produttore. I risultati sull’efficacia dell’antivirale nel trattamento di-19, “sono statilorosu” ovvero revisionati. “Preoccupa quindi il fatto che i risultati dello studio Solidarity, uno studio ‘in aperto’, non siano ...

Per l'azienda farmaceutica "i risultati resi noti dall'Oms non sono coerenti con le solide evidenze emerse invece dagli studi randomizzati e controllati – questi sì pubblicati su riviste peer-reviewed ...

Remdesivir funziona contro covid? Dubbi su bocciatura Oms

