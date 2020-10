Coronavirus: domani Mattarella consegna onorificenze a cittadini impegnati in emergenza (3) (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) – Monica Bettoni, ex senatrice e sottosegretaria alla Sanità, medico in pensione, ha deciso di tornare in corsia a Parma. Elena Pagliarini è l’infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo dell’emergenza Coronavirus. Positiva, è guarita. Marina Vanzetta, operatrice del 118 di Verona, ha soccorso una anziana donna e le è stata accanto fino alla morte. Giovanni Moresi, autista soccorritore di Piacenza Soccorso 118, ha offerto una testimonianza del ruolo degli autisti soccorritori del 118. Beniamino Laterza, impiegato presso l’Istituto di vigilanza ‘Vis Spa” e presta servizio nell’ospedale Moscati di Taranto, presidio Covid.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Adnkronos) – Monica Bettoni, ex senatrice e sottosegretaria alla Sanità, medico in pensione, ha deciso di tornare in corsia a Parma. Elena Pagliarini è l’infermiera di Cremona ritratta nella foto diventata simbolo dell’. Positiva, è guarita. Marina Vanzetta, operatrice del 118 di Verona, ha soccorso una anziana donna e le è stata accanto fino alla morte. Giovanni Moresi, autista soccorritore di Piacenza Soccorso 118, ha offerto una testimonianza del ruolo degli autisti soccorritori del 118. Beniamino Laterza, impiegato presso l’Istituto di vigilanza ‘Vis Spa” e presta servizio nell’ospedale Moscati di Taranto, presidio Covid.L'articolo CalcioWeb.

