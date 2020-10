Ciclismo femminile, nel 2021 Marianne Vos farà parte della neonata Jumbo-Visma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Marianne Vos a fine stagione lascerà la CCC-Liv e passerà alla Jumbo-Visma, squadra che si affaccia nel Ciclismo femminile rilevando il Parkhotel Valkenburg e che farà il proprio esordio con una rosa di dodici atlete nella prima stagione. Alla guida sempre Esra Tromp, che ricopriva lo stesso ruolo nel Parkhotel Valkenburg. La compagine inizierà nel circuito continentale, dato che le nuove squadre non possono accedere immediatamente nel Women’s WorldTour. Così Marianne Vos a CyclingNews.com: “Sono orgogliosa di far parte del Team Jumbo-Visma. La visione e l’ambizione del team mi affascinano e non vedo l’ora di iniziare insieme“. Le ha fatto eco il dg della ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020)Vos a fine stagione lascerà la CCC-Liv e passerà alla, squadra che si affaccia nelrilevando il Parkhotel Valkenburg e che farà il proprio esordio con una rosa di dodici atlete nella prima stagione. Alla guida sempre Esra Tromp, che ricopriva lo stesso ruolo nel Parkhotel Valkenburg. La compagine inizierà nel circuito continentale, dato che le nuove squadre non possono accedere immediatamente nel Women’s WorldTour. CosìVos a CyclingNews.com: “Sono orgogliosa di fardel Team. La visione e l’ambizione del team mi affascinano e non vedo l’ora di iniziare insieme“. Le ha fatto eco il dg...

