“Ci ha telefonato Conte…”. Chiamata a dir poco inaspettata per Fedez e Chiara Ferragni: la richiesta del presidente del Consiglio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Fedez, l’appello del rapper è un messaggio rivolto a tutti. Dopo la Chiamata da parte della presidenza del Consiglio, i coniugi Ferragnez hanno usufruito del proprio seguito numerosissimo di fan per diffondere la comunicazione e raggiungere un più ampio raggio di utenza. Fedez e Chiara Ferragni hanno ricevuto una telefonata dalla notevole importanza: “Abbiamo ricevuto ieri una telefonata inaspettata dal presidente del Consiglio”. Un appello essenziale in una situazione di emergenza sanitaria che sta tornando a diffondere panico e preoccupazione. Marito e moglie hanno parlato al pubblico dei più giovani per esortare all’uso della mascherina.



. “Se queste stories riusciranno a essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020), l’appello del rapper è un messaggio rivolto a tutti. Dopo lada parte della presidenza del, i coniugi Ferragnez hanno usufruito del proprio seguito numerosissimo di fan per diffondere la comunicazione e raggiungere un più ampio raggio di utenza.hanno ricevuto una telefonata dalla notevole importanza: “Abbiamo ricevuto ieri una telefonatadaldel”. Un appello essenziale in una situazione di emergenza sanitaria che sta tornando a diffondere panico e preoccupazione. Marito e moglie hanno parlato al pubblico dei più giovani per esortare all’uso della mascherina.. “Se queste stories riusciranno a essere ...

francienz146 : @Claudio38748087 @romanino48 Mettiamo che segna l’ora giusta... ma ha telefonato a Salvini e alla Meloni alle 21,30… - TBiagini : 1) Ma, ma, anche su questo ci inganna? A parte che se è vero, allora anche la dichiarazione di Salvini che lo ha ch… - MariaLu91149151 : RT @FabyP_69: @_Anna696575322 Ma il punto è che alle 21:30 non era la diretta ma una conferenza registrata. Ci prendono per il culo. Tra l’… - FabyP_69 : @_Anna696575322 Ma il punto è che alle 21:30 non era la diretta ma una conferenza registrata. Ci prendono per il cu… - lemonuyu : @wangjinyoung7 maro ti fiuro ma si può vivere così... gesu mi ha telefonato ha detto che ci odia -

Ultime Notizie dalla rete : “Ci telefonato Papa Francesco: «Le tasse vanno pagate, è un dovere dei cittadini» Il Sole 24 ORE