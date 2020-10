Centinaia di persone per battesimi e comunioni: Carabinieri chiudono 3 sale per ricevimenti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Due matrimoni con più di 120 invitati, blitz in due ristoranti: la Gdf li chiude 19 ottobre 2020 Sono 3 le sale provvisoriamente chiusi dai Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nel corso ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 19 ottobre 2020) Due matrimoni con più di 120 invitati, blitz in due ristoranti: la Gdf li chiude 19 ottobre 2020 Sono 3 leprovvisoriamente chiusi daidella compagnia di Torre Annunziata, nel corso ...

