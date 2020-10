Calenda ufficializza: “Mi candido a sindaco di Roma” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera, nel corso della trasmissione “Che Tempo che fa”, Carlo Calenda ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Roma L’annuncio ufficiale è arrivato ieri sera nel corso della trasmissione di Rai Tre Che Tempo che fa: Carlo Calenda si candida a sindaco di Roma, in vista delle amministrative previste per il prossimo anno. “Penso che chiunque abbia la possibilità di riportare questa città tra le grandi capitali europee, debba farlo. E’ una grande avventura, la farò”, ha detto il leader di Azione, auspicando poi un largo appoggio da parte di tutte le forze di centrosinistra: “Roma è una vera megalopoli, ci sono tante esperienze civiche fondamentali per rimettere in moto la Capitale. Cercherò di mettere ... Leggi su zon (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera, nel corso della trasmissione “Che Tempo che fa”, Carloha annunciato la propria candidatura adi Roma L’annuncio ufficiale è arrivato ieri sera nel corso della trasmissione di Rai Tre Che Tempo che fa: Carlosi candida adi Roma, in vista delle amministrative previste per il prossimo anno. “Penso che chiunque abbia la possibilità di riportare questa città tra le grandi capitali europee, debba farlo. E’ una grande avventura, la farò”, ha detto il leader di Azione, auspicando poi un largo appoggio da parte di tutte le forze di centrosinistra: “Roma è una vera megalopoli, ci sono tante esperienze civiche fondamentali per rimettere in moto la Capitale. Cercherò di mettere ...

fattoquotidiano : Carlo Calenda ufficializza la sua candidatura a sindaco di Roma: “Auspico appoggio largo, complicato fare le primar… - leone52641 : RT @dukana2: #Calenda ????????ufficializza la sua candidatura a sindaco di ????????#Roma: ??quando era ministro non si accorgeva di mazzette a socie… - Giancar70336148 : RT @dukana2: #Calenda ????????ufficializza la sua candidatura a sindaco di ????????#Roma: ??quando era ministro non si accorgeva di mazzette a socie… - MelgerTina : RT @dukana2: #Calenda ????????ufficializza la sua candidatura a sindaco di ????????#Roma: ??quando era ministro non si accorgeva di mazzette a socie… - battistabd : RT @dukana2: #Calenda ????????ufficializza la sua candidatura a sindaco di ????????#Roma: ??quando era ministro non si accorgeva di mazzette a socie… -