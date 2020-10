Bernaudo: Calenda insegue Partito Democratico, non può cambiare Roma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – “Chi si candida a sindaco di Roma per cambiarla davvero, come me, non chiede il sostegno del Pd che ha costruito il ‘sistema Roma’, governando 20 degli ultimi 30 anni. Un sistema che noi vogliamo cambiare, nella Capitale e in Italia, e chiediamo il sostegno dei Romani che quel sistema di potere lo hanno subito e lo subiscono ogni giorno, un sistema dirigista e parastatale”. Cosi’ Andrea Bernaudo, gia’ consigliere regionale del Lazio e presidente di Liberisti italiani, confermando la sua intenzione di candidarsi a sindaco di Roma. “Del patto scellerato Pd-Cinque Stelle vediamo ogni giorno il riverbero in una Capitale al collasso- aggiunge- dove l’opposizione del Pd brilla per assenza. Raggi, Zingaretti e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020)– “Chi si candida a sindaco diper cambiarla davvero, come me, non chiede il sostegno del Pd che ha costruito il ‘sistema’, governando 20 degli ultimi 30 anni. Un sistema che noi vogliamo, nella Capitale e in Italia, e chiediamo il sostegno deini che quel sistema di potere lo hanno subito e lo subiscono ogni giorno, un sistema dirigista e parastatale”. Cosi’ Andrea, gia’ consigliere regionale del Lazio e presidente di Liberisti italiani, confermando la sua intenzione di candidarsi a sindaco di. “Del patto scellerato Pd-Cinque Stelle vediamo ogni giorno il riverbero in una Capitale al collasso- aggiunge- dove l’opposizione del Pd brilla per assenza. Raggi, Zingaretti e ...

