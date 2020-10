Basket: Eurolega ed EuroCup, si recupereranno le partite non giocate, niente 0-20 a tavolino. Anche la Reyer Venezia coinvolta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Board dell’ECA, che sovraintende a Eurolega ed EuroCup, ha definitivamente approvato la proposta, partita dall’ELPA (l’associazione giocatori): niente più 0-20 se non sarà possibile disputare un incontro nel giorno previsto a causa di problemi legati alla pandemia di coronavirus (carenza di giocatori o blocchi dei voli), ma rinvio delle partite in questione. Sono sette le sfide, quattro di Eurolega e tre di EuroCup, che non si sono finora giocate: in Eurolega le trasferte dello Zenit San Pietroburgo a Vitoria, contro il Baskonia, e a Valencia, e i due match casalinghi dell’ASVEL Villeurbanne contro Panathinaikos e Stella Rossa, in EuroCup Cedevita Olimpia Lubiana-Frutti Extra Bursaspor e le ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Board dell’ECA, che sovraintende aed, ha definitivamente approvato la proposta, partita dall’ELPA (l’associazione giocatori):più 0-20 se non sarà possibile disputare un incontro nel giorno previsto a causa di problemi legati alla pandemia di coronavirus (carenza di giocatori o blocchi dei voli), ma rinvio dellein questione. Sono sette le sfide, quattro die tre di, che non si sono finora: inle trasferte dello Zenit San Pietroburgo a Vitoria, contro il Baskonia, e a Valencia, e i due match casalinghi dell’ASVEL Villeurbanne contro Panathinaikos e Stella Rossa, inCedevita Olimpia Lubiana-Frutti Extra Bursaspor e le ...

