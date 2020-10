Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 18 ottobre: l’addio di Gemma (Di lunedì 19 ottobre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 18 ottobre: Gemma Galgani lascia lo studio dopo una violenta discussione con Tina Cipollari. Clamorose Anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 18 ottobre. Grande protagonista è stata come sempre Gemma Galgani con cui è cominciata la puntata. La dama di Torino si è lamentata dietro le quinte scagliandosi … L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 18 ottobre: l’addio di Gemma è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 ottobre 2020)18Galgani lascia lo studio dopo una violenta discussione con Tina Cipollari. Clamorosedelladidel 18. Grande protagonista è stata come sempreGalgani con cui è cominciata la puntata. La dama di Torino si è lamentata dietro le quinte scagliandosi … L'articolo18: l’addio diè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne 19 ottobre: arriva un nuovo cavaliere. Biagio conteso altre lacrime per Gemma -… - italiaserait : Trono Classico e Trono over, anticipazioni uomini e Donne 19 ottobre - lovinatsu : non pensavo il 2020 potesse peggiorare ma ho appena letto le anticipazioni di uomini e donne e voglio morire - Novella_2000 : Anticipazioni #Uominiedonne del 17 ottobre: una dama storica se ne va - gossipblogit : Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata del 19 ottobre 2020 -