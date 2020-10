Zac Efron, una star “con i piedi per terra” (Di domenica 18 ottobre 2020) Zac Efron – Photo Credits: webZac Efron, attore che ha iniziato a soli 18 anni a recitare nei successi di Disney Channel, con i suoi 15 anni di carriera accompagna ormai da sempre le generazioni nate negli anni ’90 che lo hanno visto nascere artisticamente e sono cresciute con lui. Tuttavia il successo arrivato in giovane età non gli ha fatto montare la testa. L’attore è sempre stato alla continua ricerca di occasioni per mettersi in gioco, rimanendo “con i piedi per terra”. Come il titolo della miniserie documentario di Netflix in cui lo abbiamo visto recentemente viaggiare alla ricerca di stili di vita salutari. L’attore si è messo alla prova molte volte nella sua carriera. Infatti dopo gli esordi in “High School Musical”, film che gli ha dato la fama tra i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Zac– Photo Credits: webZac, attore che ha iniziato a soli 18 anni a recitare nei successi di Disney Channel, con i suoi 15 anni di carriera accompagna ormai da sempre le generazioni nate negli anni ’90 che lo hanno visto nascere artisticamente e sono cresciute con lui. Tuttavia il successo arrivato in giovane età non gli ha fatto montare la testa. L’attore è sempre stato alla continua ricerca di occasioni per mettersi in gioco, rimanendo “con iper terra”. Come il titolo della miniserie documentario di Netflix in cui lo abbiamo visto recentemente viaggiare alla ricerca di stili di vita salutari. L’attore si è messo alla prova molte volte nella sua carriera. Infatti dopo gli esordi in “High School Musical”, film che gli ha dato la fama tra i ...

desiree79805910 : RT @LaValeheheh: Sarò sempre innamorata di Zac Efron - zartyisreal_ : RT @perriempathy: dato che c’è zac efron in tendenza per il suo compleanno, vi ricordo il suo cultural reset ! - fragolachloe : RT @harrysvhands: Tanti auguri alla prima, e indimenticabile, crush della mia vita. Zac Efron, non ti dimenticherò mai, canterò breaking f… - adorvdream : RT @perchetendenza: 'Zac Efron': Perché compie 33 anni - IxhAngel : RT @ainosgarze: Auguri Troy Bolton ancora ricordo quando in terza media cercavo 'Zac Efron nudo' su Google immagini ti amoooooo crush etern… -