Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di domenica 18 ottobre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:ATALANTA (1)Marco CarnesecchiCROTONE (1)Denis DragusGENOA (7)Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males e Davide ZappacostaHELLAS VERONA (2)Antonin Barak e Koray GuntherINTER (4)Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, Ionut Radu e Ashley YoungJUVENTUS (2)Cristiano Ronaldo e Winston McKennieMILAN (2)Leo Duarte e Matteo GabbiaNAPOLI (2)Piotr Zielinski ed Elijf ElmasPARMA (7)Juan Francisco Brunetta, ...

