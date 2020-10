Tragico incidente sulla provinciale, vettura si scontra con autocisterna: muore una donna (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri, una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto alla periferia di Ussana, comune della provincia del Sud Sardegna. Una donna di 58 anni è deceduta in un drammatico incidente stradale consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale 466 nella periferia di Ussana, comune della provincia del Sud … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri, unaha perso la vita in unavvenuto alla periferia di Ussana, comune della provincia del Sud Sardegna. Unadi 58 anni è deceduta in un drammaticostradale consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri lungo la466 nella periferia di Ussana, comune della provincia del Sud … L'articolo proviene da YesLife.it.

