Tennis | ATP Colonia I 2020 | Alexander Zverev si impone contro Auger-Aliassime in finale Il tedesco vittorioso in due set

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020)(n.7 del mondo) conferma i favori del pronostico e sinelladell’ATP diI (Germania) diil canadese Felix(n.22 del ranking). Sascha ha fatto valere il proprio peso di palla e per 6-3 6-3 ha regolato in 1 ora e 21 minuti di gioco il giovane nordamericano, che deve leccarsi ancora una volta le ferite in un atto conclusivo del circuito internazionale. Nel primo set il teutonico mette subito sotto pressione l’avversario e ai vantaggi strappa il servizio ad, soprattutto lungo la diagonale di rovescio, fa una grande differenza, approfittando dei troppi errori del rivale. Il 5-2 (secondo ...