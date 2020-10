Streaming Web Roma – Benevento Diretta Live Tv Gratis dove vedere No Rojadirecta e Hesgoal Ore 20 | 45

Leggi su aciclico

(Di domenica 18 ottobre 2020) Da una parte ladi Fonseca, dall’altra ildi Inzaghi. Le due squadre si fronteggeranno per una partita molto importante, decisiva in ottica futura. La Serie A infatti non è un campionato semplice e ogni errore può costare parecchio. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Pertanto bisognerà essere in possesso di un abbonamento alla piattaforma perla gara. Perle partite di Sky Sport inè necessario avere all’apposita applicazione, ovvero Sky Go. Da due settimane Miguel Veloso si è fermato, a causa di un problema muscolare accusato prima della trasferta di Panna. Ma domani, contro il Genoa, la sua ex squadra, cercherà di esserci. Difficile, ma non impossibile. ...