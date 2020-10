Stop agli ex comunisti. E il Dpcm di Conte è meno duro (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco i dati sul coronavirus di ieri in Italia. E provo a darveli in un modo diverso dal solito. Dal Piemonte alla Sicilia hanno avuto il timore di essere stati contagiati 146.541 italiani, un piccolo esercito che è riuscito ad accedere al tampone. Per fortuna per il 92% di loro si è trattato di un falso allarme: 134.836 italiani erano negativi a quel test. Solo l'8 per cento- pari a 11.705 casi- è invece risultato positivo e ora deve affrontare il tunnel della malattia con tutti i suoi rischi e le difficoltà connesse. Secondo il presidente dell'Iss, Franco Locatelli, però i due terzi dei positivi - circa 8 mila di quei casi - non ha alcun sintomo della malattia. Può incrociare le dita e se le cose vanno bene sviluppare gli anticorpi senza stare male, e fra un po' di giorni affrontare questi tempi di paura con una invidiabile serenità. Un ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco i dati sul coronavirus di ieri in Italia. E provo a darveli in un modo diverso dal solito. Dal Piemonte alla Sicilia hanno avuto il timore di essere stati contagiati 146.541 italiani, un piccolo esercito che è riuscito ad accedere al tampone. Per fortuna per il 92% di loro si è trattato di un falso allarme: 134.836 italiani erano negativi a quel test. Solo l'8 per cento- pari a 11.705 casi- è invece risultato positivo e ora deve affrontare il tunnel della malattia con tutti i suoi rischi e le difficoltà connesse. Secondo il presidente dell'Iss, Franco Locatelli, però i due terzi dei positivi - circa 8 mila di quei casi - non ha alcun sintomo della malattia. Può incrociare le dita e se le cose vanno bene sviluppare gli anticorpi senza stare male, e fra un po' di giorni affrontare questi tempi di paura con una invidiabile serenità. Un ...

