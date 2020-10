Spara alle 2 di notte in piazza a Reggio Emilia: "Sono stati maleducati, forse ho un po' esagerato" (Di domenica 18 ottobre 2020) All’inizio ha negato. Poi quando i poliziotti hanno trovato la pistola, nascosta in un vano sotto il battiscopa del lavello della cucina, ha detto: “Sono stati maleducati, forse ho un po’ esagerato”. Gaetano Lombardi, 43 anni, operaio nato ad Acerra (Napoli) e residente a Reggio Emilia, ha reagito così intorno alle 2 di notte di fronte alla squadra mobile di Reggio Emilia che è arrivata a lui come responsabile dei colpi di pistola Sparati in serata contro un gruppo di giovani.Interrogato poi dai poliziotti e dal pm Laura Galli, alla presenza di un legale, ha ammesso i fatti. La lite con i giovani è avvenuta intorno alle 22.20 ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) All’inizio ha negato. Poi quando i poliziotti hanno trovato la pistola, nascosta in un vano sotto il battiscopa del lavello della cucina, ha detto: “ho un po’”. Gaetano Lombardi, 43 anni, operaio nato ad Acerra (Napoli) e residente a, ha reagito così intorno2 didi fronte alla squadra mobile diche è arrivata a lui come responsabile dei colpi di pistolati in serata contro un gruppo di giovani.Interrogato poi dai poliziotti e dal pm Laura Galli, alla presenza di un legale, ha ammesso i fatti. La lite con i giovani è avvenuta intorno22.20 ...

blancesso : RT @HuffPostItalia: Spara alle 2 di notte in piazza a Reggio Emilia: 'Sono stati maleducati, forse ho un po' esagerato' - rickysamp69 : RT @HuffPostItalia: Spara alle 2 di notte in piazza a Reggio Emilia: 'Sono stati maleducati, forse ho un po' esagerato' - Mamox__ : A Reggio Emilia un italiano spara a una dozzina di stranieri e ne manda uno in coma. Il #Tg2 dedica alla notizia 50… - MICIO7BEAR : RT @HuffPostItalia: Spara alle 2 di notte in piazza a Reggio Emilia: 'Sono stati maleducati, forse ho un po' esagerato' - MatteoGeorge5 : RT @HuffPostItalia: Spara alle 2 di notte in piazza a Reggio Emilia: 'Sono stati maleducati, forse ho un po' esagerato' -

Ultime Notizie dalla rete : Spara alle Spara al fratello con un fucile da caccia: 40enne arrestato per tentato omicidio IVG.it Spara alle 2 di notte in piazza a Reggio Emilia: "Sono stati maleducati, forse ho un po' esagerato"

Gaetano Lombardi, 43 anni, operaio nato ad Acerra (Napoli) e residente a Reggio Emilia, ha reagito così intorno alle 2 di notte di fronte alla squadra mobile di Reggio Emilia che è arrivata a lui come ...

Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: gli spari e le persone in fuga

Sequestrati l’arma utilizzata, una Beretta 6,35, risultata provento di furto in abitazione in provincia di Reggio Calabria, e gli abiti utilizzati. La Polizia di Stato di Reggio Emilia è riuscita a ri ...

Gaetano Lombardi, 43 anni, operaio nato ad Acerra (Napoli) e residente a Reggio Emilia, ha reagito così intorno alle 2 di notte di fronte alla squadra mobile di Reggio Emilia che è arrivata a lui come ...Sequestrati l’arma utilizzata, una Beretta 6,35, risultata provento di furto in abitazione in provincia di Reggio Calabria, e gli abiti utilizzati. La Polizia di Stato di Reggio Emilia è riuscita a ri ...