Sassuolo, De Zerbi: "Restiamo con i piedi per terra. Berardi? Ha qualcosa in più" (Di domenica 18 ottobre 2020) BOLOGNA - È comprensibilmente entusiasta Roberto De Zerbi dopo la gran vittoria del Sassuolo nel derby con il Bologna , come traspare dalle sue dichiarazioni a DAZN nel post gara: " Sono felice per ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) BOLOGNA - È comprensibilmente entusiasta Roberto Dedopo la gran vittoria delnel derby con il Bologna , come traspare dalle sue dichiarazioni a DAZN nel post gara: " Sono felice per ...

sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Restiamo con i piedi per terra. Berardi? Ha qualcosa in più': Il tecnico dopo la rimonta nel… - CronacheTweet : #DeZerbi racconta #BolognaSassuolo - SportRepubblica : Diretta Bologna-Sassuolo 3-4, De Zerbi vince in rimonta e sale al 2° posto - CervoGiacomo : Non esiste un solo motivo tecnico per cui Berardi sia ancora al Sassuolo: un’ala con la sua costanza sottoporta e,… - bologna_sport : Le #pagelle di #BolognaSassuolo. Gestione negativa di #Mihajlovic e difesa solito rebus -