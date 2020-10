“Qui in Svezia non abbiamo fatto il lockdown e ora non c’è la seconda ondata” (Di domenica 18 ottobre 2020) La scorsa primavera, mentre l’Italia era nel lockdown e tutta Europa contava i morti per Covid-19, in Svezia la vita continuava quasi come sempre. Al cospetto della pandemia che messo in ginocchio mezzo mondo, il governo di Stoccolma ha adottato pochi interventi mirati, che – a differenza di quanto avvenuto in molti altri paesi – non hanno stravolto le abitudini dei suoi cittadini, men che meno hanno comportato la chiusura di interi settori economici. Il “regista” di quella strategia, basata sostanzialmente su responsabilità individuale e immunizzazione di gregge, è l’epidemiologo Anders Tegnell, direttore dell’Agenzia di sanità pubblica svedese. Intervistato dal Corriere della Sera, Tegnell oggi dice. “Non abbiamo fatto il ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) La scorsa primavera, mentre l’Italia era nele tutta Europa contava i morti per Covid-19, inla vita continuava quasi come sempre. Al cospetto della pandemia che messo in ginocchio mezzo mondo, il governo di Stoccolma ha adottato pochi interventi mirati, che – a differenza di quanto avvenuto in molti altri paesi – non hanno stravolto le abitudini dei suoi cittadini, men che meno hanno comportato la chiusura di interi settori economici. Il “regista” di quella strategia, basata sostanzialmente su responsabilità individuale e immunizzazione di gregge, è l’epidemiologo Anders Tegnell, direttore dell’Agenzia di sanità pubblica svedese. Intervistato dal Corriere della Sera, Tegnell oggi dice. “Nonil ...

