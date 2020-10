Lo scisma tedesco contro Papa Francesco, crolla il Vaticano: i nomi dei cardinali che spaccano la Chiesa (Di domenica 18 ottobre 2020) Lo spettro di un altro scisma tedesco aleggia sul Vaticano e quindi su Papa Francesco. Lo scrive in prima pagina La Repubblica, che indica nel cardinale Reinhard Marx e nel monsignor Georg Batzing i capofila di questa spinta che arriva dalla Germania. Dove l'accusa a Bergoglio è di aver frenato la riforma della Chiesa, suscitando il malcontento del fronte più progressista, che sembra minacciare una sorta di scisma a sinistra. Secondo La Repubblica tutto ciò prenderà forma in un documento che i vescovi tedeschi stanno elaborando a conclusione del sinodo nazionale: i principali terreni di scontro sono essenzialmente due e riguardano il sacerdozio femminile e la benedizione delle unioni omosessuali. Dal Vaticano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Lo spettro di un altroaleggia sule quindi su. Lo scrive in prima pagina La Repubblica, che indica nel cardinale Reinhard Marx e nel monsignor Georg Batzing i capofila di questa spinta che arriva dalla Germania. Dove l'accusa a Bergoglio è di aver frenato la riforma della, suscitando il malcontento del fronte più progressista, che sembra minacciare una sorta dia sinistra. Secondo La Repubblica tutto ciò prenderà forma in un documento che i vescovi tedeschi stanno elaborando a conclusione del sinodo nazionale: i principali terreni di ssono essenzialmente due e riguardano il sacerdozio femminile e la benedizione delle unioni omosessuali. Dal...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Celibato e donne prete, paura in Vaticano per lo scisma tedesco [di CLAUDIO TITO] - SimoPagliarini_ : RT @Libero_official: Lo spettro di uno scisma tedesco aleggia sul #Vaticano: sacerdozio femminile e unioni omosessuali al centro dello scon… - Libero_official : Lo spettro di uno scisma tedesco aleggia sul #Vaticano: sacerdozio femminile e unioni omosessuali al centro dello s… - GiuseppeBrandon : LE DONNE E LA RICERCA SPASMODICA DI POTERE ASSOLUTO Celibato e donne prete, paura in Vaticano per lo scisma tedesc… - PPicerni : Celibato e donne prete, paura in Vaticano per lo scisma tedesco -

Ultime Notizie dalla rete : scisma tedesco Abolizione del celibato e sacerdozio femminile, le riforme della chiesa tedesca che spaventano il Papa Il Messaggero Papa Francesco teme lo scisma tedesco: i nomi dei cardinali che rischiano di far crollare il Vaticano

Lo spettro di un altro scisma tedesco aleggia sul Vaticano e quindi su Papa Francesco. Lo scrive in prima pagina La Repubblica, che indica nel cardinale Reinhard Marx e nel monsignor Georg Batzing i ...

Adesso il caos regna sovrano: cosa ha fatto Papa Francesco

Papa Francesco ha rivoluzionato o no la Chiesa cattolica ? É una delle domande del momento. Un quesito influenzato anche dallo stato pandemico ...

Lo spettro di un altro scisma tedesco aleggia sul Vaticano e quindi su Papa Francesco. Lo scrive in prima pagina La Repubblica, che indica nel cardinale Reinhard Marx e nel monsignor Georg Batzing i ...Papa Francesco ha rivoluzionato o no la Chiesa cattolica ? É una delle domande del momento. Un quesito influenzato anche dallo stato pandemico ...