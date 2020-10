La moviola della Gazzetta: l’entrata di Romero su Mertens è più di uno spalla a spalla (Di domenica 18 ottobre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport la moviola di Edoardo Lusena si sofferma sul mancato fischio sul violento spintone di Romero a Mertens, ieri, in Napoli-Atalanta. E’ molto più di uno spalla a spalla, scrive. “In una partita meno a senso unico la direzione di Di Bello avrebbe potuto incidere di più, così pesano meno sviste come quella in avvio con Manolas graziato del giallo su Zapata, o il mancato fischio per l’entrata di Romero su Mertens al 7’ che è ben più di uno spalla a spalla. Eccessivo il giallo a Djimsiti che prima di toccare involontariamente Osimehn prende palla”. L'articolo La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Sulladello Sport ladi Edoardo Lusena si sofferma sul mancato fischio sul violento spintone di, ieri, in Napoli-Atalanta. E’ molto più di uno, scrive. “In una partita meno a senso unico la direzione di Di Bello avrebbe potuto incidere di più, così pesano meno sviste come quella in avvio con Manolas graziato del giallo su Zapata, o il mancato fischio per l’entrata disual 7’ che è ben più di uno. Eccessivo il giallo a Djimsiti che prima di toccare involontariamente Osimehn prende palla”. L'articolo La ...

