Il tumore quando ho scoperto che lui aveva appena avuto un altro figlio | il dramma di Manila Nazzaro

Un'intervista toccante, drammatica, quella di Manila Nazzaro a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 sabato 17 ottobre. L'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato un momento molto difficile della sua vita, dalla separazione dall'ex marito, Francesco Cozza, alla malattia. "Ho scoperto un carcinoma all'utero", ha rivelato. Una malattia che la ha colpita "quando ho scoperto che lui", il suo ex marito, "aveva avuto un altro figlio. Ho scoperto di avere un principio di carcinoma all'utero. La prevenzione mi ha salvato. Ho perso anche il lavoro a Mezzogiorno in Famiglia. Il 2017-2018 è stato un anno durissimo. L'ho superato grazie ai miei figli e al mio compagno

"Ho scoperto un carcinoma all'utero", ha rivelato. Una malattia che la ha colpita "quando ho scoperto che lui", il suo ex marito, "aveva avuto un altro figlio. Ho scoperto di avere un principio di ...

Regno Unito, «C'è il Covid, niente chemio per 3 mesi»: così hanno condannato a morte Kelly

Kelly Smith è morta a soli 31 anni di tumore all'intestino, lasciando un figlio di 6 anni ... Kelly Smith era nata a Macclesfield, in Inghilterra, e faceva l'estetista, quando a marzo le hanno ...

Kelly Smith è morta a soli 31 anni di tumore all'intestino, lasciando un figlio di 6 anni ... Kelly Smith era nata a Macclesfield, in Inghilterra, e faceva l'estetista, quando a marzo le hanno ...