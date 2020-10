Il segretario dell'Olp Erekat colpito dal Covid si aggrava: trasferito in ospedale (Di domenica 18 ottobre 2020) Una brutta notizia: il segretario generale dell'Olp, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Saeb Erekat, è stato trasferito oggi dalla sua città in Cisgiordania a Tel Aviv, per un ricovero ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Una brutta notizia: ilgenerale'Olp, Organizzazione per la Liberazionea Palestina, Saeb, è statooggi dalla sua città in Cisgiordania a Tel Aviv, per un ricovero ...

seneca4949 : RT @ChiodiDonatella: #USA: LA #CLINTON FOMENTÒ GLI #ISLAMISTI Giochi pericolosi in #MedioOriente e Nord #Africa. La #PrimaveraAraba I #Fra… - Adri19510 : RT @ChiodiDonatella: #USA: LA #CLINTON FOMENTÒ GLI #ISLAMISTI Giochi pericolosi in #MedioOriente e Nord #Africa. La #PrimaveraAraba I #Fra… - LuigiIvanV : RT @ChiodiDonatella: #USA: LA #CLINTON FOMENTÒ GLI #ISLAMISTI Giochi pericolosi in #MedioOriente e Nord #Africa. La #PrimaveraAraba I #Fra… - Moixus1970 : RT @globalistIT: - mastrociliegia4 : @itapacifici @BrunoBergamas @LegaSalvini Partito della cui segreteria era parte attiva metà dell’attuale Lega per S… -

Ultime Notizie dalla rete : segretario dell Il segretario dell'Olp Erekat colpito dal Covid si aggrava: trasferito in ospedale Globalist.it Medio Oriente: capo negoziatore palestinese ricoverato in Israele per Covid-19

Erekat, che è anche segretario generale dell'Olp, ha rivelato l'8 ottobre scorso di aver contratto il nuovo coronavirus. Il politico palestinese ha subito un trapianto di polmone negli Stati Uniti nel ...

Nagorno-Karabakh, la guerra infinita sulla pelle degli innocenti

I conflitti religiosi fanno solo da paravento. In realtà quella tra Armenia e Azerbaigian è un conflitto di potere. E a pagarne le conseguenze sono soprattutto i civili: uomini, donne e tanti bambini ...

Erekat, che è anche segretario generale dell'Olp, ha rivelato l'8 ottobre scorso di aver contratto il nuovo coronavirus. Il politico palestinese ha subito un trapianto di polmone negli Stati Uniti nel ...I conflitti religiosi fanno solo da paravento. In realtà quella tra Armenia e Azerbaigian è un conflitto di potere. E a pagarne le conseguenze sono soprattutto i civili: uomini, donne e tanti bambini ...