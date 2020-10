Ibrahimovic tra i Re del derby: una storia di gol (Di domenica 18 ottobre 2020) Con la doppietta di ieri sera sono 8 i gol messi a segno da Zlatan Ibrahimovic nella suggestiva cornice del derby di Milano Leggi su 90min (Di domenica 18 ottobre 2020) Con la doppietta di ieri sera sono 8 i gol messi a segno da Zlatannella suggestiva cornice deldi Milano

Inter : ?? | SVANTAGGIO 13' - Contatto in area tra Kolarov e Ibrahimovic, è rigore: #Handanovic respinge la conclusione dal… - LittleMonster83 : RT @GG_Giuffrida: DIO si è rivelato ancora, è tra noi! #IBRAHIMOVIC ??? #InterMilan SIPARIO. - _Raventura : RT @Inter: ?? | SVANTAGGIO 13' - Contatto in area tra Kolarov e Ibrahimovic, è rigore: #Handanovic respinge la conclusione dal dischetto de… - Fra_VFC : RT @Inter: ?? | SVANTAGGIO 13' - Contatto in area tra Kolarov e Ibrahimovic, è rigore: #Handanovic respinge la conclusione dal dischetto de… - fabioooo94 : RT @MilanInter241: A mente lucida, escludendo la doppietta di #Ibrahimovic, qual'è secondo voi il giocatore del #Milan che vi è piaciuto di… -