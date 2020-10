I miei consigli sui migliori sex toys della stagione. Il distanziamento fisico non sarà un problema (Di domenica 18 ottobre 2020) Ottobre è il mese delle castagne e di “EroFame – Global Trade Convention” di Hannover ma quest’anno non si farà. Questa importante fiera internazionale in cui vengono presentate le novità su sex toys, cosmetici erotici e tutto ciò che ruota attorno al mondo del sexual wellness è stata, come era prevedibile, cancellata. L’anno scorso ero andata a curiosare di persona ma quest’anno posso solo raccontarvi ugualmente le novità dell’industria senza prendere aerei e standomene al calduccio. Vediamo dunque quali sono i nuovo oggetti del piacere che, a mio modesto parere, potranno essere di tendenza nella stagione autunno/inverno 2020/2021. Come nella moda i prodotti devono accattivare, affascinare ma soprattutto essere utili per sperimentare sensazioni nuove. A maggior ragione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Ottobre è il mese delle castagne e di “EroFame – Global Trade Convention” di Hannover ma quest’anno non si farà. Questa importante fiera internazionale in cui vengono presentate le novità su sex, cosmetici erotici e tutto ciò che ruota attorno al mondo del sexual wellness è stata, come era prevedibile, cancellata. L’anno scorso ero andata a curiosare di persona ma quest’anno posso solo raccontarvi ugualmente le novità dell’industria senza prendere aerei e standomene al calduccio. Vediamo dunque quali sono i nuovo oggetti del piacere che, a mio modesto parere, potranno essere di tendenza nellaautunno/inverno 2020/2021. Come nella moda i prodotti devono accattivare, affascinare ma soprattutto essere utili per sperimentare sensazioni nuove. A maggior ragione ...

ilfattoblog : I miei consigli sui migliori sex toys della stagione. Il distanziamento fisico non sarà un problema - giulicast : RT @baianer: @FeliciaPelagall @Floridi @giulicast @lucadebiase @mauromagatti @ProfPrencipe @ghezzi_61 @LAMONTEDOC @marisandralizzi @anto_ga… - baianer : @FeliciaPelagall @Floridi @giulicast @lucadebiase @mauromagatti @ProfPrencipe @ghezzi_61 @LAMONTEDOC… - DrTheStantuff : @lacagacazzi Segui i miei consigli. Non te ne pentirai. @DrTheStantuff - __EthelByrond__ : Volevo darvi un consiglio, non ascoltare i miei consigli. -

Ultime Notizie dalla rete : miei consigli I miei consigli sui migliori sex toys della stagione. Il distanziamento fisico non sarà un problema Il Fatto Quotidiano Tu Sì Que Vales: la storia emozionante di Raffaele Capperi e il consiglio di Maria De Filippi

A “Tu Sì Que Vales”, Raffaele Capperi racconta la sua storia fatta di dolore e coraggio, emozionando Maria De Filippi.

“Ho lasciato il posto fisso per diventare una social-libraia”

di Rita Maria Stanca “Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di carta e magia” scriveva lo scrittore spagnolo Carlos Luis Zafón, in uno dei suoi romanzi più noti. Ed a Roma, vi è un piccolo ango ...

A “Tu Sì Que Vales”, Raffaele Capperi racconta la sua storia fatta di dolore e coraggio, emozionando Maria De Filippi.di Rita Maria Stanca “Entrai nella libreria e aspirai quel profumo di carta e magia” scriveva lo scrittore spagnolo Carlos Luis Zafón, in uno dei suoi romanzi più noti. Ed a Roma, vi è un piccolo ango ...