I danni che droga e alcol provocano sui bambini (Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - L'assunzione di droghe, come la marijuana, per bambini piccoli o piccolissimi (o addirittura ancora in utero) può provocare seri danni al sistema nervoso e alla crescita: è un fenomeno di cui si parla poco, rispetto ad esempio alla più nota sindrome feto-alcolica, ma che si diffonde in maniera preoccupante. Lo sottolinea all'AGI Roberta Pacifici, direttore del Centro alcol, fumo e droghe dell'Istituto Superiore di Sanità, commentando la notizia della bimba di 14 mesi, portata dai genitori in coma al Policlinico San Matteo di Pavia, le cui urine riportavano evidenti tracce di marijuana. In questi casi, spiega l'esperta, "è fondamentale anzitutto cercare di capire se si tratta di un'esposizione accidentale, magari un'ingestione per errore, o se il fenomeno è ... Leggi su agi (Di domenica 18 ottobre 2020) AGI - L'assunzione di droghe, come la marijuana, perpiccoli o piccolissimi (o addirittura ancora in utero) può provocare serial sistema nervoso e alla crescita: è un fenomeno di cui si parla poco, rispetto ad esempio alla più nota sindrome feto-ica, ma che si diffonde in maniera preoccupante. Lo sottolinea all'AGI Roberta Pacifici, direttore del Centro, fumo e droghe dell'Istituto Superiore di Sanità, commentando la notizia della bimba di 14 mesi, portata dai genitori in coma al Policlinico San Matteo di Pavia, le cui urine riportavano evidenti tracce di marijuana. In questi casi, spiega l'esperta, "è fondamentale anzitutto cercare di capire se si tratta di un'esposizione accidentale, magari un'ingestione per errore, o se il fenomeno è ...

xmaux : RT @SteCRS: @danielebanfi83 È con grandissima amarezza che qualcuno potrebbe chiedersi: ma il virus non era clinicamente morto? Non si rend… - ColucciLc : RT @patriGiancotti: Dopo la tempesta che tanti danni ha provocato, è tornato il sole. Un sole tiepido, tipicamente autunnale. Ciao estate… - Fedeblackwhite : @mike_fusco L’atteggiamento mentale è dimostrato evidentemente dal fatto che non avevano neanche un’idea di quanto… - anivarGatisereT : @Mauro93021178 @Nclosing123 @AzzolinaLucia @ilfoglio_it Non mi sembra di aver detto questo!è un momento complicato… - nexoslaika : RT @kisimaio: Quando si dice che fa' piu' danni un fesso che una palla di cannone......... -

Ultime Notizie dalla rete : danni che Chiusura anticipata di bar e ristoranti, per Confesercenti “più danni che benefici” Senigallia Notizie Nicolini: «Sampdoria, risultato che cambia le aspettative»

Enrico Nicolini, ai microfoni di Primocanale, ha analizzato la vittoria della Sampdoria ai danni della Lazio ... SINGOLI – «Sia Candreva che Ramirez non hanno fatto la loro migliore partita, invece la ...

Zodiaco, ecco quali sono i segni zodiacali estremamente permalosi

La ricerca della verità, purchè animata da onestà intellettuale, è una delle mie sfide. Scrivo da diversi anni per alcuni siti di informazione che mi danno l'opportunità di dare sfogo alla mia grande ...

Enrico Nicolini, ai microfoni di Primocanale, ha analizzato la vittoria della Sampdoria ai danni della Lazio ... SINGOLI – «Sia Candreva che Ramirez non hanno fatto la loro migliore partita, invece la ...La ricerca della verità, purchè animata da onestà intellettuale, è una delle mie sfide. Scrivo da diversi anni per alcuni siti di informazione che mi danno l'opportunità di dare sfogo alla mia grande ...