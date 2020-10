Grande Fratello Vip, lunedì entreranno 3 nuovi concorrenti (Di domenica 18 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip lunedì entreranno tre nuovi concorrenti e secondo varie anticipazioni riportate da TvBlog i tre nomi sarebbero Stefano Bettarini (via Davide Maggio), Giulia Salemi (via CheTvFa) e Selvaggia Roma (via Giornalettismo). I primi due sono due ex gieffini (il primo ha partecipato alla prima edizione, la seconda alla terza), mentre per Selvaggia Roma sarebbe un vero e proprio debutto al GF Vip. Quest’ultima, nota per aver partecipato un paio d’anni fa a Temptation Island con il suo compagno Francesco Chiofalo ‘Lenticchio’, è diventata un’influencer ed un’opinionista televisiva e recentemente è finita al centro di uno scandalo perché accusata da Eliana Michelazzo di essere una ladra. Grande ... Leggi su biccy (Di domenica 18 ottobre 2020) AlVip lunedìtree secondo varie anticipazioni riportate da TvBlog i tre nomi sarebbero Stefano Bettarini (via Davide Maggio), Giulia Salemi (via CheTvFa) e Selvaggia Roma (via Giornalettismo). I primi due sono due ex gieffini (il primo ha partecipato alla prima edizione, la seconda alla terza), mentre per Selvaggia Roma sarebbe un vero e proprio debutto al GF Vip. Quest’ultima, nota per aver partecipato un paio d’anni fa a Temptation Island con il suo compagno Francesco Chiofalo ‘Lenticchio’, è diventata un’influencer ed un’opinionista televisiva e recentemente è finita al centro di uno scandalo perché accusata da Eliana Michelazzo di essere una ladra....

