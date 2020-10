Giro delle Fiandre, Matteo Trentin: “E’ una corsa che può sorprendere. Correrò senza essere controllato troppo” (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ iniziata da poco l’edizione 2020 del Giro delle Fiandre, una delle classiche monumento che promette spettacolo e colpi di scena. I favoriti sono senza ombra di dubbio Wout Van Aert e Mathieu van der Poel, senza dimenticare il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe. Tra gli italiani i più attesi sono il vincitore della passata edizione Alberto Bettiol e l’alfiere della CCC Matteo Trentin. Poco prima della partenza il 31enne nativo di Borgo Valsugana, in un’intervista concessa a Tuttobiciweb, ha dichiarato di essere pronto a stupire: “La mia sarà una corsa tranquilla perché i favoriti saranno Van der Poel e Van Aert e tutti ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) E’ iniziata da poco l’edizione 2020 del, unaclassiche monumento che promette spettacolo e colpi di scena. I favoriti sonoombra di dubbio Wout Van Aert e Mathieu van der Poel,dimenticare il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe. Tra gli italiani i più attesi sono il vincitore della passata edizione Alberto Bettiol e l’alfiere della CCC. Poco prima della partenza il 31enne nativo di Borgo Valsugana, in un’intervista concessa a Tuttobiciweb, ha dichiarato dipronto a stupire: “La mia sarà unatranquilla perché i favoriti saranno Van der Poel e Van Aert e tutti ...

