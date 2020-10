‘Gf Vip 5’ | durante il party anni ’20 arriva un bacio a stampo tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che fa letteralmente impazzire il web! Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 ottobre 2020) Lo scherzo che negli scorsi giorniha fatto all’amicoha generato non poche discussioni, sia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip che fuori: in molti, infatti, si sono schierati dalla parte direputando quanto accaduto uno scherzo innocente, mentre altri lo hanno ritenuto di cattivo gusto. Quel che è certo è che i due ci hanno messo un bel po’ a superare la questione e a mettere da parte le ragioni reciproche e solola puntata di venerdì hanno suggellato con un abbraccio la fine delle tensioni. Nella giornata di ieri, poi due sono apparsi decisamente più complici e rilassati e hanno ricominciato non solo a parlare, ma si sono anche allenati insieme, ridendo e scherzando: questo primo ...