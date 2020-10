Gazzetta: Juve in serio ritardo. Il Napoli si starà rosicchiando le unghie per non essere andato a Torino (Di domenica 18 ottobre 2020) “Mettiamola così: se fosse un palazzo, la Juventus deve ancora puntellare le fondamenta. Lavori in corso, in serio ritardo. La Champions League bussa alla porta e l’incertezza regna tuttora sovrana tra i bianconeri”. E’ il commento della Gazzetta al misero pareggio ottenuto dalla Juventus di Pirlo a Crotone. Un risultato che non è giustificato dall’assenza di Cristiano Ronaldo né dall’espulsione di Chiesa. Un risultato che rende ancora più amara la questione Juve-Napoli, soprattutto per la squadra di Gattuso. “Con tutto il rispetto, c’era il Crotone come avversario. Che finora aveva raccolto zero punti e 10 gol nella sua porta. Ha giocato bene, è cresciuto, ma resta ingenuo soprattutto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) “Mettiamola così: se fosse un palazzo, lantus deve ancora puntellare le fondamenta. Lavori in corso, in. La Champions League bussa alla porta e l’incertezza regna tuttora sovrana tra i bianconeri”. E’ il commento dellaal misero pareggio ottenuto dallantus di Pirlo a Crotone. Un risultato che non è giustificato dall’assenza di Cristiano Ronaldo né dall’espulsione di Chiesa. Un risultato che rende ancora più amara la questione, soprattutto per la squadra di Gattuso. “Con tutto il rispetto, c’era il Crotone come avversario. Che finora aveva raccolto zero punti e 10 gol nella sua porta. Ha giocato bene, è cresciuto, ma resta ingenuo soprattutto ...

