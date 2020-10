Franco Locatelli: 'Vaccino in primavera, la situazione non è ancora fuori controllo. La scuola deve rimanere aperta' (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Vaccino arriverà 'solo' a primavera 2021 . A dirlo è Franco Locatelli , presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più': 'è chiaro che dobbiamo convivere ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) Ilarriverà 'solo' a2021 . A dirlo, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più': '; chiaro che dobbiamo convivere ...

chetempochefa : Domani sarà con noi a #CTCF il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ?? Vi aspettiamo, come… - HuffPostItalia : Franco Locatelli: 'Non siamo in una situazione di panico o allarme' - SkyTG24 : Coronavirus, Locatelli: “Non siamo in una situazione di panico o di allarme” - aldo_rovi : RT @riktroiani: 'Non siamo in una situazione di panico o allarme'. Il messaggio arriva dal Prof. Franco #Locatelli, Presidente del Consigli… - lucabattanta : RT @HuffPostItalia: Franco Locatelli: 'Non siamo in una situazione di panico o allarme' -