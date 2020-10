Fiorentina | Pradè | «2-0 dopo quattro minuti? Bisogna vincere»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della, ha parlato al termine del match pareggiato contro lo Spezia Daniele Pradè, direttore sportivo della, ha parlato al termine del match pareggiato contro lo Spezia. PRESTAZIONE – «Una squadra come la nostra, in vantaggio, deve portare a casa il risultato. Il presidente è dispiaciuto per i tifosi. Siamo tutti dispiaciuti ma siamo solo alla quarta di campionato e non dobbiamo mollare. Come individualità siamo forti e dobbiamo saperci imporre. Lo Spezia ha mostrato carattere e personalità, gli vanno fatti i complimenti. È anche vero che la partita è cambiata su un gol comunque particolare, ma dobbiamo rammaricarci sia per non aver vinto sia perché non ...