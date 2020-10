Fabrizio Corona, la sua furia a Live: 'Nina Moric è da manicomio'. Barbara d'Urso costretta a chiudere il collegamento (Di domenica 18 ottobre 2020) . Ospite in collegamento domenica sera su canale 5, Corona ha raccontato la sua ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) . Ospite indomenica sera su canale 5,ha raccontato la sua ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - mistermeo : RT @GalantoMassimo: Fabrizio Corona show. #noneladurso - blvckrc : RT @Manuel7157: Ho paura che stanotte Fabrizio corona venga a casa mia e mi urli in questo modo per la vita di merda che conduco. #noneladu… - veracegossip : A @livenoneladurso tutta la verità di Fabrizio Corona contro Nina Moric.... Parole pesantissime.... Brividi… - mistermeo : RT @fanpage: #LiveNoneLadUrso, Fabrizio Corona contro Nina Moric: 'È una psicopatica, va rinchiusa' -