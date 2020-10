Dpcm, Conte frena, è mini-stretta. Bar, ipotesi di stop alle 21, parrucchieri salvi, smart working al 75% (Di domenica 18 ottobre 2020) La fretta del Pd di Dario Franceschini nel voler un rapido giro di vite si è scontrata ancora una volta con i tempi di Giuseppe Conte il quale, prima di mettere nero su bianco un altro Dpcm,... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 ottobre 2020) La fretta del Pd di Dario Franceschini nel voler un rapido giro di vite si è scontrata ancora una volta con i tempi di Giuseppeil quale, prima di mettere nero su bianco un altro,...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - fanpage : Nuovo Dpcm, è previsto per domani l'annuncio di Giuseppe Conte - Agenzia_Ansa : Covid: si tratta anche oggi sul nuovo dpcm, stasera atteso l'annuncio di Conte - MarcoTognini : RT @martinoloiacono: 1?? Hanno fatto circolare le bozze del nuovo Dpcm 2?? Hanno acceso un dibattito sulle bozze 3?? Hanno creato il panic… - tempoweb : Messa in piega e shampoo a #Conte Si addolcisce la chiusura in arrivo -