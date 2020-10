Dopo il discorso di Conte scatta la rabbia dei sindaci: «Sul coprifuoco il governo fa lo scaricabarile» (Di lunedì 19 ottobre 2020) È bastata una sola frase, inserita tra le comunicazioni della sera del 18 ottobre da Giuseppe Conte, per aprire lo scontro tra governo e comuni. Il testo del nuovo Dpcm, firmato per arginare ulteriormente i contagi da Coronavirus, prevede infatti che possano essere i sindaci a disporre dalle 21 la chiusura di piazze e vie principali nelle città per evitare eventuali assembramenti. Un passaggio che Antonio Decaro, presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), non ha affatto gradito. «Il governo, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce in un Dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020) È bastata una sola frase, inserita tra le comunicazioni della sera del 18 ottobre da Giuseppe, per aprire lo scontro trae comuni. Il testo del nuovo Dpcm, firmato per arginare ulteriormente i contagi da Coronavirus, prevede infatti che possano essere ia disporre dalle 21 la chiusura di piazze e vie principali nelle città per evitare eventuali assembramenti. Un passaggio che Antonio Decaro, presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), non ha affatto gradito. «Il, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore, inserisce in un Dpcm una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle deila responsabilità delagli occhi dell’opinione ...

x_wallflower_ : RT @HuertDeAuteuil: Visto che dopo ogni discorso di Conte c’era l’assalto ai supermercati, forse per sicurezza Giuseppe sta aspettando che… - eldiosdelgrupo : @embrassermoncul Si ma dopo ha detto qui si dorme troppo bene e ho un letto solo per me... quindi rimango qui... fa… - flamanc24 : RT @HuertDeAuteuil: Visto che dopo ogni discorso di Conte c’era l’assalto ai supermercati, forse per sicurezza Giuseppe sta aspettando che… - __ThatOneThing : @mickvell_ tempo di 2/3 minuti perché Dan fa sempre così inizia una frase si mette a giocare si dimentica e dopo un… - 8020Tizio : RT @VinnieVegaPF: I tweet al veleno dei nani e delle ballerine del regimetto del #governogiallorosso contro #Conte, dopo il suo discorso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo discorso Dopo il discorso di Conte scatta la rabbia dei sindaci: «Sul coprifuoco il governo fa lo scaricabarile» Open MotoGP 2020. I commenti dei piloti dopo il GP di Aragon

Ho presto tanto tempo con Fabio, ho perso tempo quando mi ha superato Rins e quando mi ha passato Marquez. A novembre ero stato molto veloce, quindi sono fiducioso. Ho capito al terzo giro che non sar ...

Tu si que vales 2020, Raffaele Capperi: “No al Bullismo” e il bel discorso di Maria De Filippi | Video Mediaset

A Tu si que vales 2020 Raffaele Capperi e il "No al bullismo". A fine esibizione a rapire tutti è stato il discorso di Maria De Filippi. Video Wittu Tv.

Ho presto tanto tempo con Fabio, ho perso tempo quando mi ha superato Rins e quando mi ha passato Marquez. A novembre ero stato molto veloce, quindi sono fiducioso. Ho capito al terzo giro che non sar ...A Tu si que vales 2020 Raffaele Capperi e il "No al bullismo". A fine esibizione a rapire tutti è stato il discorso di Maria De Filippi. Video Wittu Tv.