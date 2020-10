Contagi in Italia ancora in crescita: oggi 11.705 casi con meno tamponi, 146.541,. 69 i decessi (Di domenica 18 ottobre 2020) Non si arresta la curva dei Contagi. oggi sono 11.705 i nuovi casi con 146.541 tamponi effettuati, cioè quasi 20mila meno di ieri quando sono stati 165.837. In rialzo anche i decessi: 69, ieri 47,. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 ottobre 2020) Non si arresta la curva deisono 11.705 i nuovicon 146.541effettuati, cioè quasi 20miladi ieri quando sono stati 165.837. In rialzo anche i: 69, ieri 47,. ...

WRicciardi : Crisanti: «Sbriciolato il sistema di controllo, ora reset per riportare i contagi sotto i 2 mila» - matteosalvinimi : Aumentano i contagi, il governo chiude e multa ma incredibilmente il ministro Azzolina conferma il concorso straord… - luigidimaio : La crisi pandemica non è finita, i contagi aumentano e i dati devono farci riflettere. Usate le mascherine e scaric… - Jaicker_FP : Presidente, la situazione è grave. Oltre 11 mila contagi, le T.I. Stanno aumentando in maniera esponenziale. Ma io,… - roseinvain : RT @FraDelgiu: Italia: i contagi stanno aumentando ???? Seguite le regole e fate attenzione ???? Trenitalia: ?? POTETE SEDERVI OVUNQUE!! ?? MA C… -