Ciclismo, Danilo Di Luca: “Nel mio ciclismo era impossibile vincere senza doping. Pantani era un fenomeno” (Di domenica 18 ottobre 2020) Danilo Di Luca è stato senza ombra di dubbio uno dei talenti più cristallini del nostro ciclismo, prima di incappare e lasciarsi travolgere dalla vicenda doping. Il Killer di Spoltore può vantare in bacheca una Freccia Vallone, un’Amstel, una Liegi, un Giro di Lombardia, un Giro d’Italia ma anche tre squalifiche in sei anni. Oggi Danilo Di Luca gestisce un negozio di bici a Pescara. L’ex ciclista in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ripetuto ancora una volta la sua versione su alcune fasi delicate della sua vita sportiva: “All’epoca tutti facevano quello che bisognava fare per vincere. Nel mio ciclismo era ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)Diè statoombra di dubbio uno dei talenti più cristallini del nostro, prima di incappare e lasciarsi travolgere dalla vicenda. Il Killer di Spoltore può vantare in bacheca una Freccia Vallone, un’Amstel, una Liegi, un Giro di Lombardia, un Giro d’Italia ma anche tre squalifiche in sei anni. OggiDigestisce un negozio di bici a Pescara. L’ex ciclista in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ripetuto ancora una volta la sua versione su alcune fasi delicate della sua vita sportiva: “All’epoca tutti facevano quello che bisognava fare per. Nel mioera ...

Corriere : Danilo De Luca, la vita dopo il doping. «Vendo la bici da 16 mila euro, non sono pent... - cyclingpro : Dei tanti atleti italiani che in passato hanno scelto la via del doping è il solo condannato a un 'fine pena mai'.… - SanteTricarico : RT @GaiaPic: C’è il mea culpa e c’è, agli antipodi, Danilo Di Luca, che non rinnega il doping e oggi vende bici d’élite. Ma quando confessa… - cyclingpro : RT @GaiaPic: C’è il mea culpa e c’è, agli antipodi, Danilo Di Luca, che non rinnega il doping e oggi vende bici d’élite. Ma quando confessa… - GaiaPic : C’è il mea culpa e c’è, agli antipodi, Danilo Di Luca, che non rinnega il doping e oggi vende bici d’élite. Ma quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Danilo Danilo Di Luca, la vita dopo il doping. «Vendo la bici da 16 mila euro, non sono pentito» Corriere della Sera Danilo Di Luca: "Vincevo perché ero il più forte"

A dirlo, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, è stato Danilo Di Luca. "Mi sono fatto male, però oggi faccio il mestiere che mi piace. Non essere più nel ciclismo mi dispiace ma non ho ...

Danilo De Luca, la vita dopo la radiazione dal ciclismo per doping «Vendo le mie bici da 16 mila euro»

stato l'unico ciclista insieme ad Armstrong ad essere stato squalificato a vita: «Non mi pento». Pantani, una Freccia Vallone, un'Amstel, una Liegi, un Giro di Lombardia, un Giro d'Italia, nel 2007, v ...

A dirlo, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport, è stato Danilo Di Luca. "Mi sono fatto male, però oggi faccio il mestiere che mi piace. Non essere più nel ciclismo mi dispiace ma non ho ...stato l'unico ciclista insieme ad Armstrong ad essere stato squalificato a vita: «Non mi pento». Pantani, una Freccia Vallone, un'Amstel, una Liegi, un Giro di Lombardia, un Giro d'Italia, nel 2007, v ...