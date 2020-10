Calenda in Campidoglio tradirà anche i romani

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 ottobre 2020) Caro direttore, Carloche gigioneggia sulla scena politica sognando ilè sicuramente un campione mondiale. Del tradimento. Non solo di tutti quelli che fino ad oggi lo hanno messo al mondo (Montezemolo, Renzi, l'imprenditore napoletano Punzo che gli diede una bella liquidazione purché seguisse altre strade) Zingaretti, maormai degli oltre 270mila cittadini che lo hanno eletto al Parlamento Europeo. Diceva: “perché è a Bruxelles che si decide ormai la politica” peccato che da quelle parti non lo hanno mai visto. VoteWatch Europe lo colloca, come presenze, al 601mo posto su 701 parlamentari. Delusele migliaia di maestranze di Embraco, Mercatone Uno, Alitalia e Arcelor Mittal, che avevano creduto nelle sue capacità taumaturgiche da ...