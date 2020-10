Ballando con le Stelle 2020: Milly Carlucci ballerina per una notte, puntata 17 ottobre (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) Ballando con le Stelle 2020 puntata 17 ottobre, Milly Carlucci ballerina per una notte. Ecco il VIDEO dell’esibizione Ballando con le Stelle ieri, sabato 17 ottobre, è andato in onda con la quinta puntata della nuova edizione, con Milly Carlucci alla conduzione. Nella puntata di ieri l’ospite Ballerino non c’era, o meglio per la prima volta Milly Carlucci ha deciso di ballare come “ballerina per una notte” nel suo stesso programma. Milly Carlucci ha spiegato in un ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 18 ottobre 2020)con le17per una. Ecco ildell’esibizionecon leieri, sabato 17, è andato in onda con la quintadella nuova edizione, conalla conduzione. Nelladi ieri l’ospite Ballerino non c’era, o meglio per la prima voltaha deciso di ballare come “per una” nel suo stesso programma.ha spiegato in un ...

