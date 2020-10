Ascolti TV | Sabato 17 ottobre 2020. Tú sí que vales aumenta (25.8%), Ballando tiene (21.7%) (Di domenica 18 ottobre 2020) Milly Carlucci balla a Ballando con le Stelle 2020 Nella serata di ieri, Sabato 17 ottobre 2020, su Rai1 la quinta puntata di Ballando Tutti in Pista – dalle 20:42 alle 21:23 – ha conquistato 4.122.000 spettatori pari al 17.2% di share, mentre Ballando con le Stelle – dalle 21:27 alle 00:53 – 4.171.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale5 il sesto appuntamento con Tú sí que vales – dalle 21:34 alle 00:53 – ha raccolto davanti al video 4.888.000 spettatori con uno share del 25.8%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.166.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Ferdinand ha intrattenuto 1.176.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Contromano ha incollato 1.041.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Die Hard – Un buon ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 ottobre 2020) Milly Carlucci balla acon le StelleNella serata di ieri,17, su Rai1 la quinta puntata diTutti in Pista – dalle 20:42 alle 21:23 – ha conquistato 4.122.000 spettatori pari al 17.2% di share, mentrecon le Stelle – dalle 21:27 alle 00:53 – 4.171.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale5 il sesto appuntamento con Tú sí que– dalle 21:34 alle 00:53 – ha raccolto davanti al video 4.888.000 spettatori con uno share del 25.8%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato 1.166.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Ferdinand ha intrattenuto 1.176.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Contromano ha incollato 1.041.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Die Hard – Un buon ...

