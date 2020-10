Andrea Rana torna con “Da un angolo all’altro”

(Di domenica 18 ottobre 2020)con il nuovo singolo “Da unall’altro”: il brano invita ad “avere un po’ di pazienza, che l’alba diventa musica” E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà in rotazione radiofonica – in versione completamente riarrangiata da APBeat – da giovedì 08 Ottobre, “Da unall’altro”, il nuovo singolo di,… L'articolocon “Da unall’altro” Corriere Nazionale.

matsuteia : RT @wordsandmore1: ?@MusicAndMediaUfficioStampa – @andrearanaofficialpage - #AndreaRana torna con #Daunangoloallaltro, estratto dall’EP #Mo… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ?@MusicAndMediaUfficioStampa – @andrearanaofficialpage - #AndreaRana torna con #Daunangoloallaltro, estratto dall’EP #Mo… - wordsandmore1 : ?@MusicAndMediaUfficioStampa – @andrearanaofficialpage - #AndreaRana torna con #Daunangoloallaltro, estratto dall’E… - emibonafede20 : RT @ScemoIntell: -Andrea che la schifa, ma se la farebbe nella posizione della rana; -Sitara che gli da del finto, poi lo cazzia perchè lo… - INeedYourHungs : RT @ScemoIntell: -Andrea che la schifa, ma se la farebbe nella posizione della rana; -Sitara che gli da del finto, poi lo cazzia perchè lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Rana

Dea Notizie

Ottimi risultati per gli atleti In Sport Rane Rosse nei Campionati Italiani di Categoria 2020 che si mettono al collo ben 61 medaglie suddivise tra Nuoto e Salvamento. La manifestazione, a causa dell’ ...Ottimi risultati per gli atleti In Sport Rane Rosse nei Campionati Italiani di Categoria 2020 che si mettono al collo ben 61 medaglie suddivise tra Nuoto e Salvamento. La manifestazione, a causa dell’ ...