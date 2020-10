Una vita, anticipazioni 19 ottobre: tutta Acacias in ansia per Liberto (Di sabato 17 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre torna l’appuntamento con Una vita, con un episodio ricco di emozioni. In particolare, si vedrà come tutto il quartiere sarà in ansia per Liberto, il quale si sarà allontanato da Acacias da diverse ore senza dare più notizie di sé. Donna Susana e gli amici, avranno timore che l’uomo possa tentare il suicidio, ma un colpo di scena sarà destinato a cambiare le carte in tavola. Felipe intanto, si ritroverà a rispondere ad alcune domande del commissario Mendez circa la morte di Alfredo Bryce. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata di Una vita. Una vita, trama 19 ottobre: Liberto tenterà il suicidio? Nelle scorse puntate, ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 17 ottobre 2020) Lunedì 19torna l’appuntamento con Una, con un episodio ricco di emozioni. In particolare, si vedrà come tutto il quartiere sarà inper, il quale si sarà allontanato dada diverse ore senza dare più notizie di sé. Donna Susana e gli amici, avranno timore che l’uomo possa tentare il suicidio, ma un colpo di scena sarà destinato a cambiare le carte in tavola. Felipe intanto, si ritroverà a rispondere ad alcune domande del commissario Mendez circa la morte di Alfredo Bryce. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata di Una. Una, trama 19tenterà il suicidio? Nelle scorse puntate, ...

matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - matteosalvinimi : Il governo ha confermato: 9 milioni di #cartelleesattoriali (il 90% sotto i 10.000 euro) a casa delle famiglie nell… - matteosalvinimi : In galera a vita. Punto. Una preghiera per Pamela. - EnzoSannino7 : RT @RandagiBaffi: Vito vi saluta dalla sua nuova casa e noi gli auguriamo una buona nuova vita ? ciao micino dolcissimo!!! - Tinarossodisera : RT @marina101902: Ho passato i 2 giorni più brutti della mia vita dopo una diagnosi di melanoma a mio figlio che ha 25 anni .Sono tornata a… -