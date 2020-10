Sui treni austriaci stop al distanziamento dopo il confine con l’Italia (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Il coronavirus non sparisce superato il confine tra l’Italia e l’Austria. Cambiano tuttavia le norme adottate per contrastarlo al punto che le ferrovie austriache invitano i passeggeri che dall’Austria viaggiano verso l’Italia ad alzarsi dai ‘posti vietati’ in Italia quando il treno varca il confine. Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Il coronavirus non sparisce superato il confine tra l’Italia e l’Austria. Cambiano tuttavia le norme adottate per contrastarlo al punto che le ferrovie austriache invitano i passeggeri che dall’Austria viaggiano verso l’Italia ad alzarsi dai ‘posti vietati’ in Italia quando il treno varca il confine.

GassmanGassmann : Come si serviva il tè sui treni di prima classe in India? Così. Buona colazione terrestri.???? - Agenzia_Dire : Contrastare la diffusione del #Coronavirus in certe circostanze è particolarmente difficile. Anzi, impossibile. - _Facezia_ : @ninaciccio @Bibox68Fabrizio @DarioBressanini I problemi ci sono sui treni, sui regionali come sui locali, idem pul… -

Ultime Notizie dalla rete : Sui treni Polfer in servizio sui treni, il sindacato Siap: «Agenti costretti a turni massacranti» Il Secolo XIX È di Banksy la ragazza con hula hoop. C'è un messaggio per Nottingham, città devastata dal Covid

Banksy ha confermato la paternità di un’opera d’arte apparsa nei giorni scorsi nella città di Nottingham, in Inghilterra. L’opera, all’esterno di un salone di bellezza, mostra una ragazza che fa l’hul ...

Dal Nord Ovest - Evade da casa, provoca incidente e scappa in treno: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Cengio hanno arrestato un 19enne originario di Ivrea, evaso dalla abitazione della sorella nel Torinese, dove era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domicil ...

Banksy ha confermato la paternità di un’opera d’arte apparsa nei giorni scorsi nella città di Nottingham, in Inghilterra. L’opera, all’esterno di un salone di bellezza, mostra una ragazza che fa l’hul ...I Carabinieri della Stazione di Cengio hanno arrestato un 19enne originario di Ivrea, evaso dalla abitazione della sorella nel Torinese, dove era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domicil ...