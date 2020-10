Sport in tv oggi (sabato 17 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 17 ottobre 2020) oggi sabato 17 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Prosegue il Giro d’Italia con la quattordicesima tappa (la Cronometro del Prosecco), imperdibili le qualifiche del GP di Aragon per la MotoGP, inizia la Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante femminile di Soelden, ritorna la ginnastica artistica dopo 8 mesi, c’è il derby Inter-Milan, spazio alla Superbike, tantissimo calcio internazionale e molto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi sabato 17 ottobre e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)17ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Giro d’Italia con la quattordicesima tappa (la Cronometro del Prosecco), imperdibili le qualifiche del GP di Aragon per la MotoGP, inizia la Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante femminile di Soelden, ritorna la ginnastica artistica dopo 8 mesi, c’è il derby Inter-Milan, spazio alla Superbike, tantissimo calcio internazionale e molto altro ancora. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in17e il relativo palinsesto tv. CALENDARIOIN TV ...

La De Akker di Perez vorrebbe cominciare subito

Ancora tanta incertezza, dovuta alla situazione, ma anche tanta voglia di riprendere e tornare in vasca. Oggi sarà un giorno campale per la De Akker che dovrebbe veder sciolti gli ultimi nodi ...

